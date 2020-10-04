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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 4-10-2020 فى البنوك المصرية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:37 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 4-10-2020، خلال تعاملات أولى الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، سجل آخر تداولات لآسعار النفط الكويتي لسعر البرميل 35ر2 دولار، لیبلغ 32ر38 دولار في تداولات یوم الجمعة الماضية وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة.

وفي الأسواق العالمیة انخفض خام برنت 66 .1 دولار لیبلغ 27 .39 دولار للبرمیل، في حین انخفض الخام الأمریكي غرب تكساس الوسیط 67 .1 دولار لیبلغ 05 .37 دولار للبرمیل.

محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري والمصرف العربي الدولي، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه في بنك بلوم والبنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الجمعة 2-10-2020

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.29 جنيه وللبيع 51.60، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 48.85 جنيه وللبيع 51.59، كما استقر شعر سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.60، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.69، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.19 جنيه وللبيع 51.60، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.60.

أسعار الدينار الكويتي

وفي المصرف المتحد تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.54 جنيه وللبيع 51.54، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.83 جنيه وللبيع 51.69، كما انخفض سعر الدينار في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 51.74، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.67، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.61، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.65 جنيه وللبيع 51.60.

وفي بنك مصر ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 48.87 جنيه وللبيع 51.65، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.56 جنيه وللبيع 51.57، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 48.56 جنيه وللبيع 51.47، أما في بنك عودة فسجل الدينار للشراء 47.67 جنيه وللبيع 51.60.

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