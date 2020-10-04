سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 4-10-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الجمعة 2-10-2020

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.29 جنيه وللبيع 51.60، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 48.85 جنيه وللبيع 51.59، كما استقر شعر سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.60، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.69، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.19 جنيه وللبيع 51.60، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.60.



أسعار الدينار الكويتي وفي المصرف المتحد تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.54 جنيه وللبيع 51.54، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.83 جنيه وللبيع 51.69، كما انخفض سعر الدينار في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 51.74، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.67، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.61، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.65 جنيه وللبيع 51.60.



وفي بنك مصر ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 48.87 جنيه وللبيع 51.65، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.56 جنيه وللبيع 51.57، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 48.56 جنيه وللبيع 51.47، أما في بنك عودة فسجل الدينار للشراء 47.67 جنيه وللبيع 51.60.

