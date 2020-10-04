اليوم.. توفير 263 فرصة عمل بالقليوبية

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اليوم الأحد، قبول طلبات راغبى العمل على 263 فرصة عمل فى 10 شركات، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 25 فرصة عمل بشركة الصاج العالمية للملابس الجاهزة على مهن عامل سنجر، وعامل اوفر، وعامل اورلية، وعامل مخازن، ومقص دار والراتب حسب الخبرة.وقال: إن هناك 42 فرصة عمل أخرى في شركة المتحدة الجوارب والتريكو، على مهن عاملة تعبئة، وعاملة خياطة، عامل فرز، وعاملة تشطيب، والمرتب حسب الخبرة.وأشارت إيمان شحاتة مدير المديرية القوى العاملة إلى أن هناك 52 فرصة عمل بشركة رويال تكستيال علي مهن فني انتاج ومساعد نسيج، وميكانيكي نسيج والراتب يتراوح بين 1500 إلى 4000 جنيه بالإضافة إلي بدلات، كما تطلب شركة مالتي أم جروب 59 فرصة عمل على مهن عامل انتاج، وفني تجليخ، وفني تركيبات اخشاب، ولحام كهرباء 2 CO ومشرف مخازن ومحاسب، ونجار، واستورجي، والراتب يتراوح بين 2000 إلي 2600 جنيه وبدلات وحوافز.كما تطلب شركة الفتوح تكس للملابس 17 فرصة عمل على مهن عمال خياطة، وعمال مكواة، ومقص دار، وتعبئة الراتب 2000 جنيه، وشركة عبور لاند للصناعات الغذائية 50 مهنة، على عامل انتاج ومشغل ماكينة براتب يتراوح بين 2800 حتي 3000 جنيه، وشركة فليكس للصناعات الكهربائية 3 فرص عمل على مهن مشرف معادو، وأخصائي شئون عاملين، ومندوب مبيعات، وشركة دلتا فابريك تطلب 3 فرص على مهن عامل مخزن وفني جودة براتب يتراوح بين 1500 إلي 1600 جنيه وبدلات.وتطلب شركة ايجيبت نيون للمقاولات والإنشاءات المعدنية 10 فرص علي منهن حداد كهربائي سلسيون، ومصمم جرافيك، ورسام اوتوكاد براتب 2000 جنيه أساسي حسب الخبرة، ومطعم الفاروق يطلب فرصتين عمل كنترول لف، استيوارد براتب 1500 جنيه.وأكدت مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.وقال: إن الطلبات تقدم بدءا من اليوم الأحد حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.