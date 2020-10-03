بعد إصابته بكورونا.. من هو القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية؟
السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:12 م
مونيكا جرجس - جرجس صفوتطباعة
أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر، إصابة رئيسها الدكتور أندريه زكي بفيروس كورونا.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن رئيس الطائفة الإنجيلية:-
- الدكتور القس أندريه زكي اسطفانوس من مواليد 30 يونيو 1960، متزوج ولديه 3 أبناء
- تخرج من كلية اللاهوت الإنجيلية عام 1983
- حاصل على دبلوم في التنمية الاجتماعية من كندا عام 1988 وماجستير في الدراسات اللاهوتية وعلم الاجتماع من أمريكا 1994 ودكتوراه في فلسفة الأديان والسياسة من جامعة مانشستر عام 2003.
- له أكثر من 100 دراسة ومقال نشر في العديد من الصحف المحلية والإقليمية والدولية باللغتين العربية والإنجيلزية.
- لعب الدكتور أندريه زكي دورا في نقل صورة مصر الحقيقية إلى العالم الخارجي عقب ثورة 30 يونيو من خلال اللقاءات والحوارات التي أجراها في مختلف القنوات الفضائية والمحلية والدولية.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن رئيس الطائفة الإنجيلية:-
- الدكتور القس أندريه زكي اسطفانوس من مواليد 30 يونيو 1960، متزوج ولديه 3 أبناء
- تخرج من كلية اللاهوت الإنجيلية عام 1983
- حاصل على دبلوم في التنمية الاجتماعية من كندا عام 1988 وماجستير في الدراسات اللاهوتية وعلم الاجتماع من أمريكا 1994 ودكتوراه في فلسفة الأديان والسياسة من جامعة مانشستر عام 2003.
- له أكثر من 100 دراسة ومقال نشر في العديد من الصحف المحلية والإقليمية والدولية باللغتين العربية والإنجيلزية.
- لعب الدكتور أندريه زكي دورا في نقل صورة مصر الحقيقية إلى العالم الخارجي عقب ثورة 30 يونيو من خلال اللقاءات والحوارات التي أجراها في مختلف القنوات الفضائية والمحلية والدولية.