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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بعد إصابته بكورونا.. من هو القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية؟

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:12 م
القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر، إصابة رئيسها الدكتور أندريه زكي بفيروس كورونا.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن رئيس الطائفة الإنجيلية:-
- الدكتور القس أندريه زكي اسطفانوس من مواليد 30 يونيو 1960، متزوج ولديه 3 أبناء
- تخرج من كلية اللاهوت الإنجيلية عام 1983
- حاصل على دبلوم في التنمية الاجتماعية من كندا عام 1988 وماجستير في الدراسات اللاهوتية وعلم الاجتماع من أمريكا 1994 ودكتوراه في فلسفة الأديان والسياسة من جامعة مانشستر عام 2003.
- له أكثر من 100 دراسة ومقال نشر في العديد من الصحف المحلية والإقليمية والدولية باللغتين العربية والإنجيلزية.
- لعب الدكتور أندريه زكي دورا في نقل صورة مصر الحقيقية إلى العالم الخارجي عقب ثورة 30 يونيو من خلال اللقاءات والحوارات التي أجراها في مختلف القنوات الفضائية والمحلية والدولية.

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