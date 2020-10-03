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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«الدستور» تنشر قصيدتين بخط إيد والد الشاعر الكبير أمل دنقل

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:20 م
أمل دنقل
أمل دنقل
ايهاب مصطفى
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نشر أنس دنقل شقيق الشاعر الكبير أمل دنقل قصيدتين كتبهما والده الراحل وبخط يده.

والد أمل وأنس دنقل هو أبوالقاسم دنقل والذي نال شهادة العالمية في اللغة العربية عام 1940.

وعن القصيدتان قال أنس: «هناك قضيتان لم يغيبا عن ذهن والدي هما قضية الفقر والعدالة الاجتماعية بمجتمعاتنا وكتب فيها قصيدة ايها الموسرون عام ١٩٤١، والأخرى القضية الفلسطينية "كتب قصيدة فلسطين في ٥\٨\١٩٣٦ بمناسبة ثورة الشعب الفلسطينى"، وجاءت القصيدتان كالتالي..

أولا عن قضية العدالة الاجتماعية، وهي قصيدة بعنوان "أيها الموسرون"، وجاءت كالتالي..

ايها الموسرون ردوا عذابا قد غدا فى البلاد بحرا عبابا
وارحموا انفسا طواها شقاء فيه تلقى من الحميم شرابا
انظروا وانظروا الى جل شعب قد بدا بطنه خرابا يبابا
عضه الجوع بالنيوب المواضى فمضى ياكل القذى والترابا
أيها الموسرون إن لم تجودوا فاحذروا الصفو أن يعود ضبابا
واحذروا الجوع ان يصير ذئابا تجعل المال فى اليدين سرابا
انما الجوع كافر لا يبالى حكمة او نصيحة اوعتابا
حاذروا واحذروا وكونوا سماء يغمر السهل غيثها والهضابا
حاذروا واحذروا وكونوا دواء يسعف الجرح يطرد الاوصابا
انما هذه الحوادث حلت ببننا كى نراعى الادابا
ويجود الفتى بالمال لا ان يجعل المال للمآثم بابا
ويكون الكتاب خير دليل يملا الكون حكمة وصوابا
ضل قوم لم يسمعوا الصوت منه واتخذوا الرجس فى الحياة طلابا
ايها الموسرون هذا رسول الله قد زان بره الاحقابا
فاقتدوا بالرسول فى كل امر واعملوا ما يناسب الالقابا
واتقوا الله فى الرغيف تنالوا حسن ذكر مخلد وثوابا
ابوالقاسم دنقل في ديسمبر ١٩٤١

أما القصيدة الثانية عن القضية الفلسطينية وجاءت تحت عنوان "حرب فلسطين" وهي كالتالي..

يا فتى النيل يا حفيد الحروب هذه اختنا غدت فى الكروب
فاستفق واستفق من النوم وانهض مستميتا فى حقها المسلوب
ما فلسطين غير روح لجسم اين جسم بغير روح طروب
ما فلسطين غير قلب لعرب فى شروق من الدنى وغروب
اسعف القلب واحفظ الروح واهتف لجهاد فى جيئة وذهوب
حقق النصر بالدماء وبالمال وبالناس فى شريف الحروب
واحمل السيف وامشى فى الارض بثبات يبعث الرعب فى جميع القلوب
كن كما كان خالد فى جهاد واشترى الخلد بالدم المسكوب
ما حصون البلاد إلا رجال وهبوا الروح عند كر الخطوب
القصيدة كتبت بتاريخ ٥\٨\١٩٣٦

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