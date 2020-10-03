«الدستور» تنشر قصيدتين بخط إيد والد الشاعر الكبير أمل دنقل

نشر أنس دنقل شقيق الشاعر الكبير أمل دنقل قصيدتين كتبهما والده الراحل وبخط يده.والد أمل وأنس دنقل هو أبوالقاسم دنقل والذي نال شهادة العالمية في اللغة العربية عام 1940.وعن القصيدتان قال أنس: «هناك قضيتان لم يغيبا عن ذهن والدي هما قضية الفقر والعدالة الاجتماعية بمجتمعاتنا وكتب فيها قصيدة ايها الموسرون عام ١٩٤١، والأخرى القضية الفلسطينية "كتب قصيدة فلسطين في ٥\٨\١٩٣٦ بمناسبة ثورة الشعب الفلسطينى"، وجاءت القصيدتان كالتالي..أولا عن قضية العدالة الاجتماعية، وهي قصيدة بعنوان "أيها الموسرون"، وجاءت كالتالي..ايها الموسرون ردوا عذابا قد غدا فى البلاد بحرا عباباوارحموا انفسا طواها شقاء فيه تلقى من الحميم شراباانظروا وانظروا الى جل شعب قد بدا بطنه خرابا يباباعضه الجوع بالنيوب المواضى فمضى ياكل القذى والتراباأيها الموسرون إن لم تجودوا فاحذروا الصفو أن يعود ضباباواحذروا الجوع ان يصير ذئابا تجعل المال فى اليدين سراباانما الجوع كافر لا يبالى حكمة او نصيحة اوعتاباحاذروا واحذروا وكونوا سماء يغمر السهل غيثها والهضاباحاذروا واحذروا وكونوا دواء يسعف الجرح يطرد الاوصاباانما هذه الحوادث حلت ببننا كى نراعى الاداباويجود الفتى بالمال لا ان يجعل المال للمآثم باباويكون الكتاب خير دليل يملا الكون حكمة وصواباضل قوم لم يسمعوا الصوت منه واتخذوا الرجس فى الحياة طلاباايها الموسرون هذا رسول الله قد زان بره الاحقابافاقتدوا بالرسول فى كل امر واعملوا ما يناسب الالقاباواتقوا الله فى الرغيف تنالوا حسن ذكر مخلد وثواباابوالقاسم دنقل في ديسمبر ١٩٤١أما القصيدة الثانية عن القضية الفلسطينية وجاءت تحت عنوان "حرب فلسطين" وهي كالتالي..يا فتى النيل يا حفيد الحروب هذه اختنا غدت فى الكروبفاستفق واستفق من النوم وانهض مستميتا فى حقها المسلوبما فلسطين غير روح لجسم اين جسم بغير روح طروبما فلسطين غير قلب لعرب فى شروق من الدنى وغروباسعف القلب واحفظ الروح واهتف لجهاد فى جيئة وذهوبحقق النصر بالدماء وبالمال وبالناس فى شريف الحروبواحمل السيف وامشى فى الارض بثبات يبعث الرعب فى جميع القلوبكن كما كان خالد فى جهاد واشترى الخلد بالدم المسكوبما حصون البلاد إلا رجال وهبوا الروح عند كر الخطوبالقصيدة كتبت بتاريخ ٥\٨\١٩٣٦