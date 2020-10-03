3 أيام تفصل صابر الرباعى عن طرح «جريدة الرجل الثانى»

يستعد المطرب اللبناني صابر الرباعي لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "جريدة الرجل الثاني" على طريقة الفيديو كليب.ومن المقرر طرح الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب عقب ثلاثة أيام، فقد قرر "الرباعي" تأجيل طرح الأغنية بسبب وفاة أمير الكويت الجابر الصباح.أغنية "جريدة الرجل الثاني" كلمات نزار قباني، ألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقي ميشيل فاضل، والفيديو كليب من إخراج وليد ناصيف وتم تصويره في لبنان.ويواصل النجم صابر الرباعي تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، فهو يعمل حاليا على تسجيل عدد من الأغنيات الخاصة بالألبوم تمهيدا لطرحه في الأسواق.من ناحية أخرى، طرح المطرب مؤخرا كليب بعنوان "ليلة فى العمر"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع موسيقى عمر صباغ، من إخراج وليد ناصيف.