ضبط صراف تذاكر بالسكك الحديدية بالمنيا سرق قسائم الركاب للتربح منها

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صراف تذاكر بإحدى محطات السكك الحديدية بالمنيا، وذلك حال قيامه باستخراج 3 قسائم للركاب بمكتب الحجز، وهي تذاكر يدوية تستخرج حال وجود عطل بنظام الحجز الإلكتروني أو نفاذ التذاكر- إثنين منهم يحملان ذات المسلسل على أحد القطارات.وبالفحص تبين أن القسائم المشار إليها عهدة مكتب إحدى محطات السكك الحديدية بمحافظة بني سويف، ومبلغ بسرقتها منذ عام من رئيس مكتب عهدة المحطة، والذي بمراجعته أكد صحة ذلك.وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بسرقة دفترين قسائم كل دفتر به عدد 100 قسيمة، مكونة من أصل وصورتين بإجمالي 600 قسيمة، إبان عمله مع الأخير، وأنه يقوم باستخراج تلك القسائم للركاب من المحطة محل عمله بقصد التربح، حيث بلغت حصيلة ما حققه حتى الآن مبلغ 93000 جنيه، ومازال بحوزته عدد 226 قسيمة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.