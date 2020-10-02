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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أشرف السعد: «المصريون الحقيقيون بيحتفلوا بنصر أكتوبر.. والإخوان هيموتوا بحسرتهم»

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:58 م
أشرف السعد
أشرف السعد
سمر عبدالله
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قال رجل الأعمال المصري المقيم في لندن أشرف السعد، إنه يتمنى أن يظهر السيسي في حوار مع أي قناة ليتحدث مع الشعب المصري، واصفا ما حدث اليوم من تجمعات في حب مصر بالفرح، واصفا السيسي بالعريس، نظرا لنزول مئات الآلاف في مختلف ميادين مصر.

وعن جمال مشهد التجمعات التي حدثت اليوم، وصف "السعد" في مقطع فيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، أن هذه التجمعات تذكرنا بمحبة الشعب لجمال عبدالناصر وتعيد إلى الأذهان مشاهد ٣٠ يونيو، يوم فوض المصريون الرئيس عبدالفتاح السيسي، ساخرا من محمد علي: "انت بتقول أهلي وناسي فين أهلك وفين ناسك".

وأضاف "السعد"، أن المصريين الحقيقيين هم الموجودون في الميادين اليوم، ساخرا من دعوات الإخوان للتظاهر قائلا إن السيسي إذا خرج لشكر الشعب لن تجد أحدا في منزله، فعلى الفور سيخرج الملايين من منازلهم لتحية السيسي والجيش المصري، مؤكدا أن نساء مصر تدافع عن البلد بدمائها ولا يهمها سوى مصلحة الجيش والرئيس فقط، قائلا: "في أي لحظة يتحول المصريين لجنود في خدمة الوطن".

وأشار "السعد" إلى أنه مع مصر مهما حدث ويؤيد جيش مصر مهما حدث، موجها كلامه للإخوان: "هنقهركم هتموتوا بحسرتكم.. بيصرفوا كتير عشان يوقعوا جيش مصر بس مفيش حاجة هتنفع"، قائلا: "الشعب نزلك يا ريس وفي ضهرك والمشهد يخليك الأبدان تقشعر".

واستنكر "السعد" دعوات الإخوان للتظاهر قائلا: "حد هيقدر يهزم الشعب ده؟ ازاي هتقدروا على الشعب ده؟".

ووجه المتابعون لرجل الأعمال أشرف السعد الشكر لوقوفه مع بلده، في وجه الإرهابيين وتجار الدين الذين يسعون لخراب مصر ودمارها.

كانت الأحزاب السياسية قد دعت لنزول المصريين إلى الشوارع اليوم، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر والتي تحتفل بها مصر منذ اليوم الأول بأكتوبر وحتى اليوم السادس في الشهر ذاته من كل عام، واستجاب المصريون لهذه الدعوات ونزلوا إلى الشوارع بالآلاف استجابة لدعواته الاحتفال بنصر أكتوبر، حيث حملوا الأعلام المصرية ورفعوا صور السيسي مرددين هتافات "تحيا مصر" و"السيسي رئيسي" والجيش المصري رجال".

جاء ذلك بعد تحريض جماعة الإخوان الإرهابية على قنوات الجزيرة والقنوات الإخوانية ضد الدولة المصرية وهي الدعوات التي باءت بالفشل.

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