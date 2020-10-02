بالأغاني والدراجات.. الشباب يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر في ميدان التحرير

جاب موكب يحمل عددا من اللافتات الوطنية على الدراجات بميدان التحرير بمنطقة وسط البلد، منذ قليل، احتفالا بانتصارات أكتوبر، مرددين الهتافات الوطنية كـ"تحيا مصر" وغيرها، وسط أنغام بعض الأغاني الوطنية.الأمر الذي لفت أنظار المارة الذين تفاعلوا مع المشهد مرددين بعض الأغاني الوطنية خلال سير الدراجات، فيما التقط البعض صورًا تذكاريًا للدراجات خلال جولتها.وجاء المواطنون من مختلف محافظات الجمهورية بهدف الاحتفال على أنغام الموسيقى الوطنية، ورفع رايات النصر، حيث تبدأ الاحتفالات كل عام منذ الأول من أكتوبر وحتى اليوم السادس.