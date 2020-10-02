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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تشكل فريق تحقيق بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:12 م
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية
أ ش أ
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أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، تشكيل فريق فحص وتقييم للطب الشرعي الكندي، في إطار دعم التحقيق الجاري بشأن اسقاط الطائرة الأوكرانية بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.

ويتكون فريق الطب الشرعي من موظفين عموميين من عدة إدارات ووكالات اتحادية مع مجموعات المهارات والخبرات ذات الصلة، ويقودهم جيف ياورسكي، نائب مدير العمليات سابقا في دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية.

ويقوم الفريق بجمع وتنظيم وتحليل جميع المعلومات المتوفرة والأدلة والاستخبارات حول كارثة سقوط الطائرة الأوكرانية، وسيقدم المشورة للحكومة بشأن مصداقيتها وقيمتها الإثباتية، وسيقدم الفريق تقاريره إلى مستشار الأمن القومي والاستخبارات لرئيس الوزراء.

وتواصل حكومة كندا العمل بشكل وثيق مع شركائها الدوليين للدعوة إلى الشفافية والمساءلة والعدالة، بما في ذلك من خلال ضمان أن تقدم إيران تعويضات كاملة لضحايا الطائرة وعائلاتهم.

وقال وزير الحارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبين "مأساة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية صدمت وأحزنت كل الكنديين، بينما نواصل العمل مع شركائنا الدوليين، سيساعدنا فريق الطب الشرعي في دراسة سبب هذه المأساة عن كثب لأولئك الذين فقدوا أسرهم وأحبائهم في ذلك اليوم المشؤوم في طهران، هذه خطوة أخرى لكشف الحقيقة ومحاسبة النظام الإيراني والسعي لتحقيق العدالة لعائلات الضحايا، ولن ندخر جهدا نيابة عن عائلات الضحايا لتحقيق العدالة".

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