«بحوث الصحراء» ينفذ محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية فى مطروح (صور)

أعلن الدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، عن قيام باحثي المركز بتنفيذ وتركيب محطة لتحلية مياه آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لخدمة أهالي قرية شماس بسيدي براني محافظة مطروح، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح وبتمويل من مؤسسة "مصر الخير".وأضاف الدكتور مصطفى أبو الفضل الأستاذ بمركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء والباحث الرئيسي للمشروع، أن المحطة عبارة عن وحدتين بقوة ٢٥ متر مكعب من المياه المحلاة لكل وحدة حيث تعمل الوحدة الأولى على المياه المستخرجة من الآبار الجوفية بينما الأخرى تعمل على المياه عالية الملوحة الناتجة من صرف المحطة الأولى كما تستخدم الوحدتين الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء.ومن ناحيته أكد الدكتور حسام شوقي مدير مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء أن، المشروع يأتي في إطار تنفيذ لسلسلة المشروعات المماثلة التي قام بها مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء في مطروح والشلاتين.