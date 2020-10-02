بدء توافد المواطنين على النصب التذكارى للاحتفال بنصر أكتوبر

بدأ توافد المواطنين من مختلف المحافظات لمحيط النصب التذكارى، بمدينة نصر للاحتفال بذكرى نصر حرب أكتوبر.جاءت الأسر والشباب يحملون أعلام مصر وسط أجواء تسيطر عليها روح النصر، والتقط عدد من المواطنين صورًا تذكارية بمحيط المنصة.كانت قد دعت الأحزاب السياسية جموع الشعب المصرى للمشاركة فى احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة بمدينة نصر بمنطقة النصب التذكاري.