بث مباشر.. حفل توقيع «هيكل.. المذكرات المخفية» لمحمد الباز بدار «بتانة»

بدأ قبل قليل، حفل توقيع ومناقشة أحدث إبداعات الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز٬ رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، كتاب «هيكل.. المذكرات المخفية السيرة الذاتية لساحر الصحافة العربية»، والصادر حديثًا عن دار «ريشة للنشر».ويتناول الكتاب بالنقاش كل من الكاتبين الصحفيين ياسر رزق، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق».