البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية المجر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة،اليوم، وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتون، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر.واحتفلت الكنيسة ببدء العام القبطي 1737، والتي تبدأ بعيد الشهداء المعروف باسم "عيد النيروز"، وقد أقيمت القداسات بكافة الكنائس بالإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.وصلى الآباء المطارنة والأساقفة عشية رأس السنة القبطية الجديدة والقداس الإلهي، وأقيمت الصلوات باللحن الفرايحي وفقًا لطقس الكنيسة التي تقام صلواتها بنعمة الفرح من بدء السنة القبطية وحتى موعد عيد الصليب الذي يحتفل به يوم 17 توت ويستمر لمدة ثلاثة أيام، يأتي هذا بالتزامن مع السماح لأول مرة بإقامة قداسات يوم الجمعة، بعد توقف دام 24 أسبوعًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.