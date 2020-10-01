وفاة ممرضة بعزل كفرالزيات إثر إصابتها بكورونا

توفيت نعمة الجناينى، ممرضة بمستشفى كفرالزيات العام بمحافظة الغربية سابقا، إثر إصابتها بفيروس كورونا داخل قسم العزل، وتم غسل وتكفين الجثمان طبقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.ونعى مستشفى كفرالزيات العام فى بيان له، اليوم الخميس، الفقيدة بأن يتغمدها المولى عز وجل بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.كانت الممرضة، قد أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، وتم عزلها داخل المستشفى، وتدهورت حالتها الصحية وتم وضعها بالعناية على جهاز تنفس صناعى، إلي أن وافتها المنية.