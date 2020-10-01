إصابات كورونا تصل إلى 53 ألفًا في سويسرا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 53 ألفًا و282 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت مدينة زيورخ، وذلك بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 2074 حالة وفاة، وتعافى من المرض 42 ألفًا و700 شخص.وأعلنت سويسرا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 31 أسبوعًا.