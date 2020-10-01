الطب البيطرى يشن حملة لاصطياد كلب مسعور عَقَرَ 20 مواطنًا بالأقصر

تعرض 20 شخصًا من أهالي مدينة أرمنت بالجنوب الغربي من محافظة الأقصر، للعقر من جانب كلب مصاب بداء السعار.وأعلنت مديرية الطب البيطري بالأقصر عن ورود بلاغ من مجلس مدينة أرمنت يفيد بعقر كلب مسعور عدة ضحايا له بالمدينة.وأوضحت مديرية الطب البيطري أن عدد الضحايا بلغ حتى الآن أكثر من 20 حالة، ما أصاب الأهالي الذعر والخوف الشديد، وكان مجلس مدينة أرمنت قد تلقى إخطارًا من الأهالي يفيد وقوع أكثر من حادثة نتيجة عقر كلب مسعور لعدد من الأهالي.وأكد الدكتور عاطف علي أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر أن المديرية تنفذ حملة مسائية الآن برفقة الأمن والوحدة المحلية بأرمنت للسيطرة والتحكم في الحيوان المتسبب في وقوع إصابات عديدة بين المواطنين.