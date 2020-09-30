ضبط شابين للاستيلاء على أموال أهالى الطالبية بزعم توظيفهم

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط شابين متهمين بالاستيلاء على أموال الشباب بزعم توفير فرص عمل لهم.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام حاصلة على دبلوم، ومدير تعاقدات بإحدى شركات التوظيف بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على فرص عمل والاستيلاء على أموالهم.وقاما بإنشاء شركة غير مرخصة- كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى، والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقدرتهما على توفير فرص عمل بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، بغرض استقطاب الشباب والاستيلاء على أموالهم والحصول على مبالغ مالية تتراوح بين 200 إلى 500 جنيه كرسوم إدارية ومسوغات التعيين- خلافًا للحقيقة.وتم استهداف مقر الشركة وضبط المتهمين، وعثر بمقر الشركة على 247 عقد عمل وهميا منسوبا للعديد من الشركات، 35 خطاب ترشيح بأسماء أشخاص محددين لشغل وظائف ومهن مختلفة، 714 وثيقة تعارف مدونة بها بيانات لبعض الضحايا، أكلاشيه يحمل اسم الشركة المشار إليها، كمية كبيرة من المستندات الشخصية الخاصة بالضحايا.