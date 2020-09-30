رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبيل المناظرة الأولى.. بايدن يكشف إقراراته الضريبية لعام 2019

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:49 ص
بايدن
بايدن
الوكالات
طباعة
قبل ساعات من مناظرته الأولى مع الرئيس دونالد ترامب، نشر المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يوم الثلاثاء إقراراته الضريبية لعام 2019 ودعت حملته ترامب إلى القيام بالشيء نفسه.

واتخذ بايدن هذه الخطوة بعد يومين من إعلان صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب دفع 750 دولارًا فقط من ضرائب الدخل الاتحادية في عامي 2016 و2017، بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد شركاته خسائر فادحة.

ولم يدفع ترامب، بحسب الصحيفة، ضرائب على الدخل خلال عشر سنوات من آخر 15 عاما، وسعى ترامب طويلا إلى الحفاظ على سرية سجلاته المالية الشخصية.

وأظهرت إقرارات بايدن الضريبية أنه وزوجته جيل دفعا أكثر من 346 ألف دولار كضرائب اتحادية ومدفوعات أخرى لعام 2019 على دخل يقارب 985 ألف دولار قبل أن يسعيا لاسترداد ما يقرب من 47 ألف دولار قالا إنهما دفعاها أكثر مما كان ينبغي عليهما دفعه.

وقالت كيت بيدينجفيلد، نائبة مدير حملة بايدن، في اتصال هاتفي مع الصحفيين "هذا مستوى تاريخي من الشفافية يهدف إلى إعطاء الشعب الأمريكي الثقة مرة أخرى في أن زعماءهم سيهتمون بهم وليس بصافي دخولهم، سيدي الرئيس، أصدر إقراراتك الضريبية أو اخرس".

ومع إدلاء أكثر من مليون أمريكي بأصواتهم في وقت مبكر بالفعل ونفاد الوقت أمام تغيير الآراء أو التأثير على شريحة صغيرة من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم، فإن المناظرة بين المرشحين للبيت الأييض تنطوي على مخاطر كبيرة قبل خمسة أسابيع من انتخابات الثالث من نوفمبر.

وستبدأ المناظرة التي تستغرق 90 دقيقة، مع جمهور محدود ومتباعد اجتماعيا بسبب جائحة فيروس كورونا، في التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (01:00 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء) في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند، وسيديرها كريس والاس من قناة فوكس نيوز، وهذه هي المناظرة الأولى من ثلاث مناظرات من المقرر إجراؤها.

موضوعات متعلقة

الأمن يفحص واقعة التحرش الجماعى بإفريقية بزهراء مدينة نصر

ارتفاع ضحايا حادث «دائري المعادي» لـ10 قتلى.. والتحفظ على «سائق النقل»

وهدان يكشف سبب انعقاد «النواب» وحقيقة تأجيل الانتخابات

مبروك عطية: الأصل أن تتزين المرأة حتى خارج البيت

الصور

image description

القباج تلتقي بعض رجال الأعمال بأسيوط لدعم برنامج «فرصة»

image description

«ترام الإسكندرية».. هنا بدأت أول وسيلة نقل جماعية فى إفريقيا

image description

«القباج» من أسيوط: المبادرات الرئاسية تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان مشروعات للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يفتتحان وحدة تدريب وتوظيف

الأكثر قراءة

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

تفاصيل حبس متهم بهتك عرض طفل فى القاهرة الجديدة

عرض سيدة مارست الرذيلة مع نجل شقيقتها على الطب الشرعي

السيسى يصدر قرارات بتخصيص أراضٍ للإنتاج الحربى والتموين والمجتمعات العمرانية

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

رابط تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2020 نظام 3 سنوات صناعى

العثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من الاختفاء

«ترام الإسكندرية».. هنا بدأت أول وسيلة نقل جماعية فى إفريقيا

تردد قناة أون تايم سبورت ONtime sports

أيام زمان

ميرفت أمين كلمة السر.. قصة زواج فنانين كبيرين انتهت بعد 7 أشهر

والد فنانة شهيرة رفض زواجها من عبدالحليم حافظ.. «أوصت بدفنها بجوار العندليب»

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

«موظف بيروقراطي».. كيف وصف نجيب سرور «محفوظ» في رسائله ليوسف إدريس؟

مقالات الرأي
منى رجب
متطلبات الرقمنة فى بلدنا
جلال حمام
نعم.. سنكون «أوبك» الغاز فى المنطقة
مؤمن المحمدي
بورسعيد
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. علامة مميزة فى تاريخ مصر
المزيد

الثقافة

إلغاء خصومات «القومى للترجمة» 5 ساعات غدًا

4 أكتوبر.. جرد مكتبات «هيئة الكتاب» بالقاهرة والجيزة

الحسيني الثقافية ناعية أمير الكويت: كرس حياته لخدمة الأمة

«نقيب المنشدين» ناعيًا أمير الكويت الراحل: رجل التسامح والسلام