قبيل المناظرة الأولى.. بايدن يكشف إقراراته الضريبية لعام 2019

قبل ساعات من مناظرته الأولى مع الرئيس دونالد ترامب، نشر المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يوم الثلاثاء إقراراته الضريبية لعام 2019 ودعت حملته ترامب إلى القيام بالشيء نفسه.واتخذ بايدن هذه الخطوة بعد يومين من إعلان صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب دفع 750 دولارًا فقط من ضرائب الدخل الاتحادية في عامي 2016 و2017، بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد شركاته خسائر فادحة.ولم يدفع ترامب، بحسب الصحيفة، ضرائب على الدخل خلال عشر سنوات من آخر 15 عاما، وسعى ترامب طويلا إلى الحفاظ على سرية سجلاته المالية الشخصية.وأظهرت إقرارات بايدن الضريبية أنه وزوجته جيل دفعا أكثر من 346 ألف دولار كضرائب اتحادية ومدفوعات أخرى لعام 2019 على دخل يقارب 985 ألف دولار قبل أن يسعيا لاسترداد ما يقرب من 47 ألف دولار قالا إنهما دفعاها أكثر مما كان ينبغي عليهما دفعه.وقالت كيت بيدينجفيلد، نائبة مدير حملة بايدن، في اتصال هاتفي مع الصحفيين "هذا مستوى تاريخي من الشفافية يهدف إلى إعطاء الشعب الأمريكي الثقة مرة أخرى في أن زعماءهم سيهتمون بهم وليس بصافي دخولهم، سيدي الرئيس، أصدر إقراراتك الضريبية أو اخرس".ومع إدلاء أكثر من مليون أمريكي بأصواتهم في وقت مبكر بالفعل ونفاد الوقت أمام تغيير الآراء أو التأثير على شريحة صغيرة من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم، فإن المناظرة بين المرشحين للبيت الأييض تنطوي على مخاطر كبيرة قبل خمسة أسابيع من انتخابات الثالث من نوفمبر.وستبدأ المناظرة التي تستغرق 90 دقيقة، مع جمهور محدود ومتباعد اجتماعيا بسبب جائحة فيروس كورونا، في التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (01:00 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء) في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند، وسيديرها كريس والاس من قناة فوكس نيوز، وهذه هي المناظرة الأولى من ثلاث مناظرات من المقرر إجراؤها.