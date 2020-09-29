تخصيص معاش شهري.. «مستقبل وطن» يتحمّل قيمة التصالح لـ«مسنة الشرقية» (فيديو)

استجاب حزب "مستقبل وطن" لنداء السيدة نفيسة عطية محمد إبراهيم، القاطنة بقرية الكوثر بالشرقية، التي استغاثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها لا تملك قيمة التصالح في البِنَاية التي تسكن فيها، مطالبة بتدخل الدولة باعتبارها من محدودي الدخل.وقالت نفيسة، في مقطع فيديو، إنها تشكر حزب "مستقبل وطن" على تحمّله قيمة التصالح في مخالفة البناء وتخصيص راتب شهري لها، كما وجّهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه طبقات محدودي الدخل والفقراء.وقرر حزب "مستقبل وطن" تحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء لألف حالة مخالفة في كافة المحافظات من حالات محدودى الدخل، وذلك بإجمالي 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية.وأوضح بيان رسمى للحزب أن هذا القرار يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمؤسسات الدولة بضرورة العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من مسئولية الحزب أيضًا تجاه المواطنين، لهذا قرر الحزب تحمل قيمة التصالح عن 27 ألف مواطن من محدودي الدخل.وأكد حزب "مستقبل وطن" أنه بالفعل بدأ في حصر الحالات المستحقة على مستوى الجمهورية لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية التي حددها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.ودعا حزب "مستقبل وطن" كافة المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال الوطنيين لتفعيل دورهم المجتمعي في هذا الشأن، وتحمل مسئوليتهم الوطنية نحو دعم المواطن المصري.