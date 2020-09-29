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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سيناتور فرنسى: احتمال تشكيل هيكل للأمن الأوروبى مع روسيا يختلف عن الناتو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:54 ص
الناتو
الناتو
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أعرب رئيس لجنة الشئون الدولية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور كريستيان كامبون، اليوم الثلاثاء، عن ثقته باحتمال تشكيل بلاده هيكلا أمنيا أوروبيا جديدا مع روسيا، يختلف عن الناتو.

وقال كامبون -"إنني أؤمن حقًا بذلك، حيث تم تأكيد هذه الإمكانية في تقريرنا، وتمت تسميتها كأولوية من قبل إيمانويل ماكرون في قمة بريغانكون، التي خصصت لهذا الموضوع".

وأضاف كامبون أن هناك رغبة دائمة في التعاون على مستوى مجلس الاتحاد الروسي ومجلس الشيوخ الفرنسي مع موسكو، موضحًا أنه "بالتعاون مع رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف وفريقه، قمنا بعمل رائع للشرح بالتفصيل جميع جوانب التعاون الروسي الفرنسي وسبل تنفيذه"، متوقعًا أن يزور ماكرون روسيا فور رفع القيود المرتبطة بوباء فيروس كورونا.

يذكر أنه في يونيو 2020، قدم عضوان في مجلسي الشيوخ الروسي والفرنسي، تقريرًا مشتركًا حول العلاقات الثنائية إلى رئيسي المجلسين، فالنتينا ماتفينكو وجيرارد لاريشر، عن طريق التداول بالفيديو، ووصف لاريشر الوثيقة بأنها فريدة من نوعها، مشيًرا إلى أن مجلس الاتحاد هو المؤسسة الوحيدة التي حاول معها مجلس الشيوخ الفرنسي إعداد تقرير مشترك، مشددا على أن "الهدف من هذا التقرير ليس أن يبقى حبرًا على ورق. بل ينبغي أن يشجع العمل والتقدم ويثير التطور من خلال إشارات حسن النية والإشارات القائمة على المعاملة بالمثل".

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