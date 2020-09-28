رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

في ذكرى وفاته..

عاصم الدسوقي يكشف «ما لم يُحكى» في علاقة عبدالناصر بأصدقائه «عامر ونجيب»

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:08 م
الدكتور عاصم الدسوقي،
الدكتور عاصم الدسوقي،
دعاء عبدالوهاب
طباعة
روى الدكتور عاصم الدسوقي، أقدم المؤرخين المصريين وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، كواليس علاقة الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر بأصدقائه محمد نجيب، رئيس مصر الأسبق، وعبدالحكيم عامر وزير الحربية الأسبق، وكيف كانت خلال زمالتهم في دفعة الكلية العسكرية، وكيف أصبحت بعد العدوان الثلاثي على مصر، كاشفًا عن أسباب إبراء ذمة «ناصر» من تهمة الانفراد بالحكم حينها.

قال «الدسوقي» في تصريحات لـ«الدستور» إن زملاء «ناصر» كانوا أحد نقاط الضعف؛ لأنهم دفعة عسكرية واحدة، وبالتحديد عبدالحكيم عامر، خاصة أنه كان همزة الوصل بين ناصر ومحمد نجيب، وبعد العدوان الثلاثي تأثر ناصر كثيرًا، وقال لـ«حكيم» له: «احنا نسينا الحربية ولبسنا المدني سيب المنصب» فرفض عبدالحكيم وفي 67 وحادثة انفصال سوريا، طلب منه ترك الوزارة، وتعينه نائب رئيس جمهورية فرفض أيضًا، إلى أن اتحد مع أعداء ناصر فيما بعد.

وأضاف «الدسوقي»: «ما أُشيع عن قتل ناصر لعبدالحكيم عامر غير حقيقي، لأن عبدالحكيم عامر شخص عاطفي، يعمل وفقًا لطريقة «مش عايزين حد يعرف»، وكبير على نفسه أن يظهر بأنه المسؤول عن هزيمة 67، خاصة أن السادات في اجتماعهم قال لابد أن يُحاسب المُقصرون في الهزيمة، ومن هنا حُددت إقامة عبدالحكيم، ووصل الخبر إلى «ناصر» أن «عامر» طلب إحضار «سم» ووضعه في العصير، لأنه كان يرى أن الانتحار أفضل له من الاتهام بكونه سبب في الهزيمة.

موضوعات متعلقة

الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

رئيس الوزراء يكلف بإعداد خطة عمل تنفيذية لتنظيم الأسرة

فيريرا يرحب بخلافة فايلر في الأهلي

السيسي يوجّه بالتوسع في التجمعات التنموية بسيناء

الصور

image description

محافظة أسيوط يوجه بتوفير فرصة عمل لأحد ذوي الهمم

image description

جامعة أسيوط تشهد انطلاق مؤتمرها العلمي حول كورونا.. 4 أكتوبر

image description

جامعة أسيوط تفتح الترشح لمنصب عميدي «الهندسة ومعهد الأورام» الأحد

image description

تطهير أسواق «الغنايم» بأسيوط للوقاية من كورونا

image description

«100 مليون صحة» تجوب منفلوط وأبو تيج لفحص أمراض الضغط والسكر

الأكثر قراءة

السيسي يوجّه بالتوسع في التجمعات التنموية بسيناء

«علمية كورونا»: حددنا سلالتين للفيروس.. و«أضعفهما» المنتشرة فى مصر

بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مدبولي

فيريرا يرحب بخلافة فايلر في الأهلي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

أيام زمان

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

10 تصرفات لآداب السلوك يجب اتباعها

خصائص اللقاحين الروسيين المضادين لعدوى كورونا

البطاطين الثقيلة تحسن أنماط النوم لدى مرضى الأرق

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

شحاتة العريان: شخصية عبدالناصر خلقت منه أسطورة

جمال زهران: تجربة الاتحاد الاشتراكى نتج عنها حراك سياسى

مؤتمر صحفي للإعلان عن الترشح لجوائز الدولة 20- 21 بـ«الأعلى للثقافة»

ناصر عراق: جمال عبدالناصر يمثل أيقونة ذهبية مصرية