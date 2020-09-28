رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وثائق قضائية تكشف استهداف أردوغان لمعارضين أتراك في رومانيا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:13 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
طباعة
كشفت وثائق قضائية جديدة، عن أن منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذين يعيشون في رومانيا قد تم إدراجهم في تحقيق إرهابي بتهم ملفقة من قبل المدعي العام التركي.

وفتح مكتب المدعي العام بأنقرة بيرول توفان وفقًا لقرار أصدره في 13 ديسمبر 2018، تحقيقًا منفصلًا ملف رقم «201801827518» مع 80 مواطنًا تركيًا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في رومانيا دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفة، وفقًا للوثائق التي حصل عليها موقع نورديك مونيتور.

ولفت الموقع الى أن الوثائق أكدت مرة أخرى على أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية تؤدي إلى عواقب وخيمة في النظام القضائي التركي.

وشمل التحقيق صحفيين وأكاديميين ومعلمين وممثلين عن مؤسسات وجمعيات محلية ورجال أعمال بارزين ومواطنين أتراك، تم إجبارهم على العيش في المنفى أو ظلوا طلقاء في تركيا هربًا من اضطهاد النظام.

وبحسب الوثائق، تم توجيه اتهامات ضدهم من قبل المدعي "بالانتماء إلى جماعة إرهابية"، واستند التحقيق على ملفات تجسس تم إنشاؤها في البعثات الدبلوماسية التركية في رومانيا بين عامي 2016 و2018.

كما شمل التحقيق أيضًا، فاتح جورسوي المدير العام لمدارس لومينا في رومانيا، وكانت محكمة الاستئناف في بوخارست قد رفضت في السابق تسليم جورسوي بتهم إرهابية مشكوك فيها من قبل نظام أردوغان.

وبالمثل، طلبت حكومة أردوغان من رومانيا في عام 2018 تسليم الصحفي كامل دميركايا، الذي كان يعمل في الطبعة الرومانية لصحيفة "زمان" اليومية في بوخارست بعد أن شغل منصب رئيس تحرير صحيفة زمان بلغاريا بين عامي 2003 و2011.

وكانت يتم تداولها يوميًا في تركيا، لتحقق مبيعات 1.2 مليون نسخة يوميًا في ذروتها، إلا أن حكومة أردوغان صادرتها بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب في مارس 2016، وتحولت الصحيفة إلى ناطق باسم الحكومة بين عشية وضحاها وأغلقت في النهاية في يوليو 2016.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يكلف بإعداد خطة عمل تنفيذية لتنظيم الأسرة

وائل غنيم عن «مهموز المتحدة»: «اشتغلناكم يا مهاطيل» (فيديو)

الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

منحة العمالة غير المنتظمة.. وزير القوى العاملة يشكل لجنة خاصة لصرف الـ500 جنيه

الصور

image description

تطهير أسواق «الغنايم» بأسيوط للوقاية من كورونا

image description

«100 مليون صحة» تجوب منفلوط وأبو تيج لفحص أمراض الضغط والسكر

image description

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى بأسيوط للمرة الثانية

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

بعد مدها لنهاية العام.. طريقة التسجيل بمنحة العمالة غير المنتظمة

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

رئيس الوزراء يكلف بإعداد خطة عمل تنفيذية لتنظيم الأسرة

الهيئة الوطنية تعلن قبول 4006 مرشحين و8 قوائم في انتخابات «النواب»

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

خصائص اللقاحين الروسيين المضادين لعدوى كورونا

البطاطين الثقيلة تحسن أنماط النوم لدى مرضى الأرق

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

حريق غابات يجبر السلطات على إخلاء المنازل بكاليفورنيا

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

صدور «رحلة إلى عالم المسرح» لمحمد أبو الخير

محمد نبيل: انتهاء أعمال تجهيز مسرح المنيا بنسبة 80%

محمد إبراهيم طه عن جمال عبد الناصر: الأبطال الشعبيون لا يموتون

إبراهيم فرغلي: سنعرف حقيقة جمال عبد الناصر حين ندرس زمنه بحياد