استمرار تلقي طعون المرشحين المستبعدين من انتخابات مجلس النواب

تواصل محاكم القضاء الإداري بالمحافظات، اليوم الاثنين، في تلقى طعون المرشحين المستبعدين، والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي.ومن المقرر أن تفصل المحاكم في الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة (30 سبتمبر، 1 و2 أكتوبر)، وعقب إرسال الأحكام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر المقبل، ويكون يوم 7 من نفس الشهر آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.يذكر أن آخر موعد لإقامة الطعون أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة هو يوم الغد الثلاثاء 29 سبتمبر.