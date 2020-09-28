خبير تنمية بشرية: 5 نصائح لتجعلي طفلك اجتماعيًا

1- دعي طفلك يشارك في استقبال الضيوف:

2- تجنبوا الرفض:

3- شجعي طفلك علي الكلام:

4- التحفيز لتكوين صداقات:

5- عدم إجبار الطفل على الذهاب لشخص لا يعرفه بشكلٍ مفاجئ:

كثيرا ما يكون الطفل الاجتماعي مفضلا لدى الآخرين، لكونه يتميز عن غيره من الأطفال ببعض الصفات الجاذبة، مثل الذكاء وسرعة البديهة، كما أنه يتميز بروحه المرحة ولباقة الحديث.ويقول الدكتور حسام صالح، استشاري التنمية البشرية في تصريحات لـ" الدستور" أنه يجب علي الآباء تدريب أطفالهم علي أن يصبحوا اجتماعيين، حتى يصبح انطوائيا والذي يسبب له إيذاء نفسيا، موضحًا أن الطفل الاجتماعي هو الذي يستجيب للإشارات الاجتماعية مثل الابتسامة، أن يسلم علي الغرباء، أن يشارك أصدقائه في اللعب، يتحدث دون خجل.ويقدم خبير التنمية البشرية بعض النصائح للأباء لجعل طفلك اجتماعيا، وتتلخص في النقاط التالية:لكي تجعلي من طفلك شخصا اجتماعيا، عليكي جعله يشارك في استقبال الأقارب والأصدقاء في المنزل، حتى يتعرف على العالم الخارجي والمشاركة في الحديث لكسر حاجز الخجل.عليكي المناقشة مع طفلك بشكل مستمر حتى يصبح شخصا اجتماعيا ولا يكون انطوائيا أي " بلاش كلمة لأ"، بل يجب الحديث والنقاش.عليكي تشجيع طفلك علي الكلام من خلال مناقشة بعض الموضوعات معه، بشكل مستمر حتي يتعود على الكلام والمشاركة في الحديث.شجعي طفلك علي تكوين صداقات حتى تصبح شخصا اجتماعيا، من خلال المشاركة مع أصدقائه في نقاشات، بالإضافة إلى مشاركة مع أصدقائه في مناسباتهم الاجتماعية.من العادات الخاطئة أن تجبري طفلك للذهاب إلى شخص لا يعرفه، فهو لا يستطيع التعامل مع شخص لا يعرفه مما يتسبب في فقدان الثقة في نفسه ويجعله انطوائيا وغير اجتماعي.