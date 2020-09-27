«نتشارك هنعدي».. مبادرات ساعدت المواطن لتخطي الأزمة الاقتصادية

• استراتيجية 2030

• مبادرة «حياة كريمة»

• مبادرة «نتشارك هنعدى الأزمة»

• مبادرة برنامج «تكافل وكرامة»

• مبادرات لمواجهة أزمة كورونا

• مبادرة «خليك مستعد» و«سلامة مصر»

مبادرة «منحة العمالة غير المنتظمة»

• علاوات أصحاب المعاشات

قدمت الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المبادرات من أجل دعم المواطن المصرى وخاصة محدودى الدخل والمرأة والمرضى.«الدستور» ترصد المبادرات التي قدمتها الحكومة المصرية ومازالت فى طريقها لتقديم المزيد حرصا على تنفيذ قرارات الرئيس بالاهتمام بالمواطن المصرى وخاصة محدودي الدخل.- مع بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوليه رئاسة جمهورية مصر العربية أصدر خطة 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية مع الوفاء بالتزامات الدولية فى هذا الشأن.وبدأت الدولة ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تحديث رؤية مصر 2030 باعتبارها وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.كان من أهم أهداف تحقيق التنمية المستدامة هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والذي يشمل عدد من الأهداف الفرعية ففى إطار هدف الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع؛ أطلقت الدولة مبادرة «حياة كريمة» لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات كأحد آليات الحد من الفقر متعدد الأبعاد.من ضمن المبادرات مبادرة «نشارك هنعدى الأزمة" من قبل صندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة، وذلك من أجل توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.برنامج «تكافل وكرامة» وهو برنامج للتحويلات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.وعقب أزمة كورونا تم توفير مبالغ نقدية عاجلة لوزارة الصحة والسكان لتوفير احتياجاتها الأساسية، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المالية للأطباء وأطقم التمريض وصرف مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحى ومستشفيات العزل، فضلًا عن إطلاق تطبيق «صحة مصر» على الموبايل لتوعية وإرشاد المواطنين، وإتاحة خطين ساخنين للدعم النفسي.تم إطلاق مبادرة «خليك مستعد» لأطباء الامتياز وطلاب كليات الطب لدعم القطاع الصحي، ومبادرة «سلامة مصر» من خلال رواد الأعمال لتوفير استشارات طبية مجانية حول الفيروس عبر تطبيق إلكترونى.وهذه المبادرة هى مبادرة مستحدثة جاءت نتيجة لأزمة انتشار فيروس كورونا وتراجع العمل خاصة مع العمالة غير المنتظمة وجاءت حرصا من الحكومة على مساعدتهم حتى تتخطى الدولة والشعب هذه الأزمة.وجاء صرف علاوات لأصحاب المعاشات، دليل على اهتمام الدولة بمواطنيها وخاصة محدودى الدخل وكبار السن، إضافة لوقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، بالإضافة إلى توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية للوفاء بالتزاماتها.