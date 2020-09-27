انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلًا للتحالف الدولي في العراق

أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلًا كان ينقل معدات للتحالف الدولي في ذي قار.وذكرت الخلية- في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»: "إن رتلًا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة في ناحية البطحاء في محافظة ذي قار".وأضافت الخلية أن "ذلك أدى إلى أضرار بإحدى سيارات الرتل، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".