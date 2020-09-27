غدًا.. هالة البدرى تواصل «الحوار الثقافى» أون لاين

تنظم لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلي للثقافة٬ في الثانية عشرة ظهر الغد الإثنين٬ حوار ثقافي تديره الكاتبة الروائية هالة البدري مع كلًا من: الكاتبة شيرين فتحي٬ الكاتب عادل سعد٬ ويناقشهما الدكتور عادل درغام.ويعقد اللقاء أونلاين فقط ويتم بثه مباشرة عبر صفحة أمانة المؤتمرات عبر الفيس بوك قناتها على اليوتيوب.ويأتي الحوار ضمن سلسلة "حوار ثقافي" تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس؛ وهو عبارة عن سلسلة مناقشات مع شباب المبدعين أونلاين وتشرف على تنظيم السلسلة الكاتبة الروائية هالة البدري.يشار إلى أن "هالة البدري" روائية وقاصة وناقدة شغلت منصب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون سابقًا. قدمها يوسف إدريس في روايتها الأولى "السباحة في قمقم"، وتوالت إصداراتها ومن بينها روايات: منتهى، وليس الآن، وامرأة ما، التي فازت بجائزة أفضل رواية عام 2001 من معرض القاهرة للكتاب ثم مطر على بغداد، مدن السور ونساء في بيتي.