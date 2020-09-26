«المصرفى المصرى» يعقد المؤتمر الختامى لريادة الأعمال للمشروعات الناشئة

يعقد المعهد المصرفي المصري "EBI"، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، بالتعاون مع شركة "EYouth" للتدريب وإدارة المشروعات، المؤتمر الختامي لريادة الأعمال للمشروعات الناشئة يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020.يأتي ذلك في إطار دعم جهود الدولة لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى الشباب والخريجين، ومن أجل تعزيز قدرات قطاع واسع من الشباب من رواد الأعمال والشركات الناشئة لتمكينهم من إدارة مشاريعهم وشركاتهم.وفي هذا السياق، قال عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري "EBI": "دائمًا ما كان الاهتمام بدعم وتطوير الشباب هو أهم ما نسعى إليه في المعهد المصرفي لما له من دور كبير في تعظيم الأثر المجتمعي وإتاحة فرص عمل جديدة لملايين الشباب وخلق غدٍ أفضل لهم. واليوم أشعر بالفخر الشديد لتخريج هذه الدفعة من برنامج "حاضنة رواد الأعمال" بالتعاون مع EYouth، لدعم قاعدة كبيرة من شباب رواد الأعمال في مصر".وسوف يتم عقد المؤتمر بمشاركة وحضور العديد من الشركاء الدوليين والمحليين وممثلين من الوزارات التي تدعم ريادة الأعمال، هذا بالإضافة إلى عدد من شباب رواد الأعمال المصريين من مختلف المحافظات، وسيتضمن فعاليات المؤتمر تخريج المشاركين في مشروع "تأهيل شباب رواد الأعمال".وسيعرض المؤتمر 17 مشروعًا ناشئًا من مشاريع الشركات الناشئة التي استطاعت أن تثبت كفاءتها في المراحل الأربع الأولية من توليد الأفكار حتى الاحتضان، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمشروعات النهائية، كنوع من المشاركة لمساعدتهم في بداية شركاتهم على أرض الواقع.وأكد نصير: "تم ابتكار برنامج حاضنة رواد الأعمال بالتعاون مع EYouth، الذي شارك في مرحلة التدريب الأولي له أكثر من 2200 مشارك من 24 محافظة مصرية، من أجل إمداد رواد الأعمال بالمعرفة والمهارات والأدوات اللازمة لتطوير أعمالهم الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أنه في مرحلة ريادة الأعمال المتقدمة، قام المعهد بتدريب أكثر من 220 مشاركًا في 8 أماكن. وفي مرحلة ما قبل الحاضنة، تم اختيار 43 شركة ناشئة للتأهيل حتى وصلوا إلى 17 شركة ناشئة لدخول حاضنة الأعمال".وأشار نصير إلى أن 12 شركة ناشئة من إجمالي الـ17 شركة تم عرض أعمالهم لفرص الاستثمار مع فلك ستارت أبس وكايرو أنجل وفلات سكس لابز.ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات رواد الأعمال من الشباب المصريين وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خلق مجتمع تعاوني لرواد الأعمال المصريين للتعلم من تجارب الأعمال الناجحة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمساعدة في توجيه رواد الأعمال من خلال تطوير أعمالهم وإرشادهم من أجل تحقيق جميع الموارد المتاحة معًا وتنظيمها وجعلها في متناول رواد الأعمال من الشباب الطموحين.وأشار المدير التنفيذي للمعهد المصرفي إلى مدى أهمية معرفة رواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأساسيات إدارة الأعمال والتخطيط الإستراتيجي والتنبؤات المالية، ومن هنا تم ابتكار دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع البنوك وتم تطبيقه في أكثر من 10 جولات لأكثر من 190 من رواد الأعمال.ومن الجدير بالذكر أن إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد قد تم تأسيسها عام 2008 من قبل المعهد المصرفي المصري (EBI) وفقًا لتوجهات البنك المركزي المصري بهدف سد الفجوة بين القطاع المصرفي والشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.وتمكنت أنشطة ريادة الأعمال التي تقدمها إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد من تنظيم 16 جلسة توعية في مجال الإنتاج الزراعي (Agro) للبنوك وشركاء سلسلة القيمة، كما تم تنفيذ أكثر من 23 جولة لأكثر من 580 من رواد الأعمال بمن فيهم الشباب ضمن برنامج النجاح في الأعمال- دليل أساسي لبدء عملك الذي تم تصميمه بهدف توجيه أنواع مختلفة من رجال الأعمال الحاليين والمحتملين حول كيفية تأسيس عمل ناجح ووضع خطة عمل قوية.