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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

فريق بحث لكشف غموض إصابة طفلة بطلق ناري في كنيسة بجسر السويس

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:37 م
إصابة طفلة بطلق ناري
إصابة طفلة بطلق ناري
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قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن فريق من مباحث قطاع شرق القاهرة يكثف جهوده؛ لكشف تفاصيل الشروع في قتل طفلة داخل كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمدينة قباء في جسر السويس.

وأوضح المصدر أن الطفلة الضحية أصيبت بطلق ناري أثناء تواجدها داخل الكنيسة، مساء يوم الخميس الماضي.

وأشار المصدر، إلى أن ضباط المباحث توصلوا إلى فيديو يرصد تواجد الطفلة داخل الكنيسة، وجاري فحصه لتحديد مطلق النار.

وتابع: خلال ساعات سوف يجري الكشف عن تفاصيل الواقعة، بعد التأكد أن الطفلة أصيبت بعمد أو عن طريق رصاصة خاطئة.

وكانت كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمدينة قباء في جسر السويس بالقاهرة، كشفت تعرض فتاة تدعى مارينا عادل، للإصابة بطلق ناري غير معلوم مصدره أثناء تواجدها في فناء الكنيسة.

وقال القمص توما البراموسي، راعي الكنيسة في بيان رسمي، إنَّ الواقعة تمت مساء الخميس الماضي، وتحديدًا في السابعة مساءً، وجرى إبلاغ الأمن والذي حضر مسرعًا وعاين مسرح الحادث، وجرى تحرير محضر رسمي بالواقعة، واستجواب المصابة وكل المتواجدين في فناء الكنيسة خلال توقيت الواقعة.

وأضاف القمص توما البراموسي، أنَّه جرى إعداد تقرير طبي بالواقعة، وتمّ تفريغ كاميرات المراقبة، مشيرًا إلى أنَّ الموضوع قيد التحقيقات.
وهابت الكنيسة بالجميع انتظار التحقيقات، وعدم التسرع في إطلاق التكهنات أو الأحكام المسبقة، انتظارًا لنتيجة التحقيقات.

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