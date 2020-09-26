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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد السوري: عودة 1400 من مرتزقة أردوغان في ليبيا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:30 م
مرتزقة أردوغان
مرتزقة أردوغان
عبير سليم
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن عودة دفعة جديدة من مرتزقة أردوغان إلى الأراضي السورية.

وأكد المرصد عبر موقعه الرسمي، أن أكثر من 1400 مرتزق من الفصائل السورية الموالية لأنقرة عادوا إلى بلادهم بعد انتهاء عقودهم في ليبيا.

وأوضح أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، عاد منهم نحو 8500 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

وكان المرصد أعلن في الثامن من سبتمبر الجاري، أن الحكومة التركية عمدت إلى تخفيض رواتب المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها ممن يرغبون بالبقاء في ليبيا، فبعد أن كان المرتزقة يتقاضون راتب شهري يقدر بنحو 2000 دولار، قامت تركيا بتخفيض المبلغ إلى 600 دولار أميركي، يأتي ذلك في ظل التوافق الليبي – الليبي.

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