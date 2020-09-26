البرازيل تسجل 31911 إصابة جديدة بكورونا و729 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 31911 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، إضافة إلى 729 حالة وفاة بسبب المرض.وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.6 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، بينما ارتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 140537.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.