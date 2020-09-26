«إعدام المعلم المتحرش» يتصدر «تويتر».. و«التعليم»: إحالته للشئون القانونية

تصدر هاشتاج "إعدام المدرس المتحرش" تريند موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وذلك عقب تداول فيديو لمعلم يتحرش بفتاة صغيرة أثناء إعطائها درس منزلي، وقد رصدت عدسة أحد الشباب من الجيران هذا الفيديو وتم تداوله على السوشيال ميديا بكثرة خلال الساعات الماضية، وطالب العديد من رواد السوشيال ميديا فضح هذا المعلم ومعرفة بياناته والعمل على التحقيق معه وإبعاده عن التدريس بل وإعدامه.قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه يرفض هذا التصرف، لافتًا إلى أنه يناشد الجميع أو مصورين الفيديو من يعثر عليه بيانات هذا المعلم عليه التواصل مع وزارة التربية والتعليم ومدها ببياناته.وأضاف "حجازي"، في تصريح لـ"الدستور": "فور العثور على بيانه سوف يتم إحالته إلى الشئون القانونية على الفور".