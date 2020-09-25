طرح التريلر الرسمي لفيلم «الخطة العايمة» (فيديو)

طرحت الجهة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "الخطة العايمة" التريلر الرسمي للفيلم تمهيدًا لطرح العمل في دور العرض السينمائي يوم ٦ أكتوبر المقبل.وكانت قد نشرت أمس المنتجة شهد رمزي، بوستر الفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله، توكلنا على الله، بجميع دور العرض ٦ أكتوبر.. جمهور عام".فيلم "الخطة العايمة" يشارك فى بطولته بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وتدور أحداث الفيلم في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد في المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقة البنك.