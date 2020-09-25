محمود عباس يطالب بعقد مؤتمر دولى حول القضية الفلسطينية

طالب الرئيس الفلسيطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة بمؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية بداية العام المقبل، وفقا لفضائية العربية.وأعلن عباس، في كلمة عبر الفيديو كونفرانس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن الاستعداد الفلسطيني لإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، بمشاركة كل القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية.وأضاف: "أدعو أن يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة وبالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، وبمشاركة الأطراف المعنية كافة ابتداء من مطلع العام المقبل".وأشار إلى أن المؤتمر يجب أن ينعقد بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادًا للقرار 194.