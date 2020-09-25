رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«أحداث الاتحادية».. كيف وضعت «فتنة مرسى» مصر على شفا حرب أهلية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:39 م
أحداث الاتحادية
أحداث الاتحادية
سمر عبدالله
طباعة
كانت أحداث الاتحادية بمثابة بداية النهاية لجماعة الإخوان الإرهابية، ففي 4 ديسمبر من عام 2012، توافد المواطنون حول قصر الاتحادية للاعتراض على الإعلان الدستوري الذى أقره محمد مرسى، ولم يلق هذا قبولًا بين أعضاء الجماعة الإرهابية، الذين توافدوا حول القصر لتطويقه وضرب كل من قرر النزول للتعبير عن رأيه.

الضرب والسحل

أمرت الجماعة بعض أعضائها بالتوجه إلى القصر الرئاسي، وفض الاعتصام بالقوة والاعتداء على المتظاهرين بالضرب والسحل، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، من بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف، وإصابة أكثر من 700 شخص.

واستشهد "أبوضيف" وهو ممسكًا بكاميرته أثناء توثيقه ما يحدث كصحفي، ليتلقى أثناء أداء مهمته رصاصة مباشرة في رأسه من مسافة مترين أثناء تصويره الاشتباكات الدائرة بمحيط القصر.

تعليق متظاهر على عمود نور

لم تقف التجاوزات من جماعة الإخوان الإرهابية عند هذا الحد، بل وصلت إلى تعليق متظاهر أعزل على أحد أعمدة الإنارة الموجودة بجوار مسجد عمر بن عبد العزيز، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وتدخلت قوات الحرس الجمهوري لتحريره منهم.

يحيى نجم يتعرض للسحل

كما تعرض الدبلوماسي السفير يحيى زكريا نجم، للضرب والسحل في شوارع مصر الجديدة بعد هجوم عناصر جماعة الإخوان عليه وعلى غيره من المتظاهرين بالحجارة والعصي.

إجبار مواطن على الاعتراف بتلقي أموال

وكذلك أظهر فيديو تداوله نشطاء "فيسبوك وتويتر" قيام أعضاء جماعة الإخوان بضرب وتعذيب المهندس مينا فيليب، لإجباره على الاعتراف بتقاضي أموال من بعض فلول نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ للمشاركة في مظاهرات الاتحادية.

وعقب هذه الأحداث الدامية، قرر المواطنون نزول ميدان التحرير والهتاف ضد الجماعة الإرهابية والمعزول محمد مرسي، وظل الإخوان يهددونهم وكادت مصر أن تدخل إلى مرحلة "حرب أهلية" لولا تدخل الجيش المصري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انقطاع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة

حقيقة رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة

اختراق «الإرهابية».. تسريبات خاصة تكشف صدمة «الإخوان» بعد فشل مؤامرة «المقاول الأجير»

بشرى سارة للمعلمين الحاصلين على مؤهلات عليا

الصور

image description

إنشاء كوبرى مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير إدارة المشروعات بهيئة التنمية الصناعية

image description

الآلاف في وداع محمد فريد خميس

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

محمد الباز يوقِّع كتابه «هيكل.. المذكرات المخفية» ببتانة.. الخميس

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«هيلا هيلا».. كواليس غناء الأبنودي في مسلسل «ذئاب الجبل»

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

5 فوائد مهمة من تناول السمك يوميًا

العائلة الملكية البريطانية تنتظر حفيدًا جديدًا

مع اقتراب الشتاء.. الصحة العالمية توجه تحذيرًا لبلدان نصف الكرة الشمالي

تعرف على السبب الكامن وراء الحالات القاتلة من "كوفيد-19"

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

حفل لفرقة «الطبول النوبية والآلات الشعبية» بقبة الغوري

بـ150 ألف جنيه.. التفاصيل الكاملة لجائزة يحيى حقى

محمد الباز يوقِّع كتابه «هيكل.. المذكرات المخفية» ببتانة.. الخميس

«فصلوا أنيس منصور بعد مخالفته لسياستها».. مواقف الإخوان مع المثقفين