سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء 25-9-2020.. ارتفاع عيار 21 خمسة جنيهات
سجل سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الجمعة 25-9-2020 ارتفاعًا ملحوظًا بمقدار 5 جنيهات لكل جرام خلال تعاملات اليوم في الأسواق المصرية المحلية بعد عدة أيام من الهبوط المستمر الذي سجلته أسعار الذهب في مصر ليستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم عند 820 جنيها بعدما سجل أمس الخميس 815 جنيهًا للجرام غير شامل قيمة المصنعية في المحال التجارية.
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء
وصعدت أسعار الذهب اليوم في مصر متأثرة بصعود أسعار الذهب عالميًا في بورصة المعادن العالمية، حيث حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 702 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 937.25 جنيها، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب الذي يزِن 8 جرامات من عيار 21.إلى 6560 جنيها، وبلغ سعر أوقية الذهب 1859 دولار.
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التموينية
وأوضح نجيب شراء المشغولات الذهبية يقتصر في الوقت الحالي على الزيجات ويتم بيعه بأوزان منخفضة، مشيرًا إلى أن الهدوء الحالي في سعر الذهب اليومي يشجع على اقتناء المعدن الأصفر الخام.
سعر الذهب في مصر
في السياق ذاته قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن أسعار الذهب في مصر تشهد تذبذبًا قويًّا وبسرعة متلاحقة بين ارتفاع وانخفاض، متوقعًا أن يرتفع سعر عيار 21 خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن حركة البيع والشراء ارتفعت مؤخرً لكن بنسبة ضعيفة، خاصة مع هبوط سعر الذهب في مصر.