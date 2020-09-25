سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء 25-9-2020.. ارتفاع عيار 21 خمسة جنيهات

وصعدت أسعار الذهب اليوم في مصر متأثرة بصعود أسعار الذهب عالميًا في بورصة المعادن العالمية، حيث حيث استقر سعر جرام الذهب

عيار 18 عند 702 جنيها، بينما سجل

سعر جرام الذهب

عيار 24 نحو 937.25 جنيها، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب الذي يزِن 8 جرامات من عيار 21.إلى 6560 جنيها، وبلغ سعر أوقية الذهب 1859 دولار

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