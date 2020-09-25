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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء وشروط البناء الجديد في القرى

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:47 م
تصالح البناء
تصالح البناء
عبدالله هشام
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لا يزال آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء محل بحث الكثيرين خلال الفترة الحالية، حيث يسعى كثيرون إلى معرفة الجديد بشأن التصالح في مخالفات البناء 2020 بالتزامن مع اقتراب نهاية المدة التي حددتها رئاسة مجلس الوزراء لاستلام طلبات التصالح في 30 سبتمبر الجاري، قبل أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد فترة قبول طلبات التصالح شهرًا إضافيًا ليصبح آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، أن آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين المخالفين في البناء هو نهاية شهر أكتوبر 2020، بعد أن كان مقررًا غلق باب تقديم التصالح في نهاية سبتمبر الجاري.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن عدد الطلبات للتصالح في مخالفت البناء التي تقدم بها المواطنون بلغت مليون 400 ألف طلب حتى الآن في جميع المحافظات، مرجعًا سبب تأجيل غلق باب التصالح لمدة شهر إضافة إلى ملاحظة الزحام الكبير الذي تشهده المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء ومراكز استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بجميع المحافظات رغم زيادة مراكز تلقي الطلبات.

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ولفت مجلس الوزراء إلى أن كل عقار سيكون له رقم قومي خاص به على أن يتم الانتهاء من المشروع الخاص بترقيم العقارات خلال عام 2020-2021، لافتًا إلى أن ذلك سيعود بفوائد كبيرة على العقارات.

شروط البناء الجديد في القرى

وأوضح مدبولي خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي، أن الفترة المقبلة ستشهد توجه جديد في ملف البناء، موضحًا أنه سيتم وضع اشتراطات من أجل تشجيع فكرة البناء الرأسي في القرى في الأراضي الواقعة داخل الحيز العمراني حيث يمكن لكل مواطن أن يبنى على أرضه إذا كانت داخل الحيز العمراني، حتى لا يتم البناء على الأراضي الزراعية.


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