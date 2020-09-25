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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة تداول عبوات زيت «فاسد» بالمنافذ التموينية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:45 ص
عبوات زيت
عبوات زيت
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنافذ التموينية.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنافذ التموينية، مُشددةً على أن جميع السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بما فيها الزيت سليمة وآمنة تمامًا، مُشددةً على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كل الأسواق، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.

وفي إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين، تمت إضافة بعض السلع على بطاقات التموين؛ ليصبح عدد المنتجات على البطاقات 28 سلعة بدلًا من 21 سلعة لصرفها لأصحاب البطاقات، ضمن المقررات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، وهو 50 جنيهًا لكل فرد، حيث تم تنفيذ ذلك بدايةً من شهر سبتمبر الجاري، وتضمنت السلع الجديدة على سبيل المثال "كيس الملح والكبريت بسعر جنيه واحد لكل منهما، وأكياس طحينة بسعر 2 جنيه وبعض المنظفات".

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