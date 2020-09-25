مطرانية بورسعيد تحذر من المحاولات الخبيثة للوقيعة بين أبناء الوطن

أصدرت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، بيانًا قدمت فيه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته واهتمامه بأبناء الوطن في كل مكان وما قدمه خاصة لأبناء العريش في الظروف التي مروا بها من حب ورعاية وتوجيهات سيادته لكافة الوزراء المختصين والمحافظين بالاهتمام بهم ورعايتهم.كما تم توجيه الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، للدور والجهد الملموس في العناية بهم، حيث أصدر توجيهات لكافة الأجهزة التنفيذية والسياسية والصحية والاجتماعية في تذليل كافة العقبات التي واجهتهم.وحذرت مطرانية بورسعيد من المحاولات الخبيثة للوقيعة بين أبناء الوطن الواحد والتأكيد على الحرص الواعي على سلامة الوطن والتفافنا جميعا حول رئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسي الذي يبذل كل جهد من أجل رفعة الوطن والمواطنين، داعين الله أن يحفظ بلادنا ورئيسها في سلام وأمان.