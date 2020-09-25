رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطرانية بورسعيد تحذر من المحاولات الخبيثة للوقيعة بين أبناء الوطن

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:56 ص
مطرانية الأقباط
مطرانية الأقباط
مونيكا جرجس - ماريان رسمي
طباعة
أصدرت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، بيانًا قدمت فيه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته واهتمامه بأبناء الوطن في كل مكان وما قدمه خاصة لأبناء العريش في الظروف التي مروا بها من حب ورعاية وتوجيهات سيادته لكافة الوزراء المختصين والمحافظين بالاهتمام بهم ورعايتهم.

كما تم توجيه الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، للدور والجهد الملموس في العناية بهم، حيث أصدر توجيهات لكافة الأجهزة التنفيذية والسياسية والصحية والاجتماعية في تذليل كافة العقبات التي واجهتهم.

وحذرت مطرانية بورسعيد من المحاولات الخبيثة للوقيعة بين أبناء الوطن الواحد والتأكيد على الحرص الواعي على سلامة الوطن والتفافنا جميعا حول رئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسي الذي يبذل كل جهد من أجل رفعة الوطن والمواطنين، داعين الله أن يحفظ بلادنا ورئيسها في سلام وأمان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلمات أغنية رفقا أصالة نصري الجديدة التى قاطعها الأزهر.. تعرف عليها

1 أكتوبر.. موعد بدء صرف معاشات أكتوبر 2020 والعلاوات الخاصة

بالأسماء.. الرئيس يعاقب 5 قضاة

الأهلي ينفي رحيل فايلر: لم نصدر أي بيانات

الصور

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

الأكثر قراءة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

بالأسماء.. الرئيس يعاقب 5 قضاة

مصر تطالب الإنتربول بتسليم «بيبو فريد خميس» لتورطه في قضية «فيرمونت»

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

الفيتامينات لها دور فعال في الإجراءات الوقائية ضد كورونا

أخصائية توضح لربات المنازل بدائل لبيض الدجاج في الأكلات

اليوم... انطلاق بطولة الروبوت العالمية بتنظيم مصرى

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 25-9-2020

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

«المرأة فى مصر الفرعونية» محاضرة بثقافة المنوفية

فى ذكرى ميلاده.. «اللصوص» رواية «فوكنر» المنشورة بعد موته

«قراءة تحليلية في المشهد السياسي» بالأعلى للثقافة (صور)

«التحرش» فى صالون رفاعة الطهطاوي الثقافى.. غدًا