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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-9-2020

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:41 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم الجمعة 25-9-2020، سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك العاملة المصرية.

وحقق متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في أسواق تداول العملات المحلية اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25-9-2020

جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه لدى البنك الأهلي وبنك مصر 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وحقق بالبنك التجاري الدولي 4.10 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وسجل ببنك مصر إيران نحو 4.06 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي بالأهلي المتحد خلال التعاملات نحو 4.15 جنيه للشراء 4.22 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ السعر 4.12 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وحقق الريال أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم بالبنك العربي الأفريقي الدولى 4.08 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، ووصل السعر في البنك العقاري المصري العربي 4.08 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال لدى بنك الكويت الوطني وبنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الريال السعودي يتكون من 100 هللة، ويتم إصداره عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.

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