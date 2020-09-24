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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«طردني وابني محتاج علاج».. مطلقة في قضية نفقة: «مسنود على قرايبه المهمين»

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:24 م
محكمة الأسرة
محكمة الأسرة
داليا عبد الباسط
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تقدمت سيدة عشرينية لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لرفع دعوى قضائية تطالب فيها بنفقة علاجية لإلزام طليقها بالتكفل بإجراء عملية جراحية لنجلهما الوحيد حسن.

وقالت الأم فى دعواها رقم ٥٣٦٦ لسنة ٢٠٢٠، إنه "تم الطلاق بعد ما اكتشفت خيانته لي وارتباطه بعلاقة محرمة مع إحدى السيدات المتزوجات بالإضافة إلى حضورها لمقابلته فى منزلى بالشقة بالدور الأول. وأصريت على الطلاق بعدما انفضح أمره أمامي ولأنه يعمل فى وظيفة مرموقة ومسنود من قبل أقاربه أصحاب النفوذ قام بتطليقي وأجبرني على التنازل على كل حقوقى وهددنى بسجني وطردني من المنزل أنا وطفلي".

واستكملت هبة: "وبعد الطلاق بـ٣ شهور طلبت منه الإنفاق على نجلنا رفض وهددنى بتشويه سمعتى إذا لم ابتعد عن طريقه لجأت لرفع دعوى نفقة لابنى ولم أحصل على حكم حتى الآن".

وتابعت الأم: و"عندما اشتد المرض على ابنى لجأت له وشرحت له بأنه يحتاج لعملية جراحية خاصة بالمسالك البولية وتوسلت له لإجراء العملية له لكنه رفض إعطائي جنيه وقام بطردي فلجات لرفع دعوى لإلزامه بتحمل علاج نجلنا وأيضا لم يحكم فيها وعندما اشتد المرض على ابنى لجأت للتأمين الصحى لمحاولة إجراء العملية لديهم".

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