لبنان يشرع فى آلية لدفع تعويضات عن أضرار انفجار مرفأ بيروت

أعلن لبنان، اليوم الخميس، الشروع في آلية لدفع تعويضات عن الأضرار المادية التي تسبب بها الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ العاصمة بيروت بداية أغسطس، وسط طرح المجتمع المدني تساؤلات حول قيمة المبالغ المعلنة.وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أنّ الرئيس ميشال عون وقع "مرسومًا يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة للعام 2020 بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية يخصص لدفع تعويضات المتضررين".ويوازي هذا المبلغ 66 مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي ونحو 13 مليونا حسب سعر السوق.وواجه المسئولون السياسيون في لبنان سيلًا من الانتقادات عقب الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس وأسفر عن 190 قتيلا و6500 مصاب، إضافة إلى تعرّض العديد من أحياء بيروت إلى أضرار مادية بالغة.وكانت منظمات غير حكومية تحرّكت على نطاق واسع لتقديم الدعم إلى سكان الأحياء المتضررة.وأضاف بيان الرئاسة اللبنانية أنّ التعويضات ستوزّع "استنادًا إلى آلية تضعها قيادة الجيش ومحافظة بيروت".وستذهب التعويضات إلى المساكن والمكاتب المتضررة، وفق مصدر في الرئاسة.وحسب الجيش اللبناني الذي كلّف إحصاء الأضرار، فإنّها لحقت بـ60.818 وحدة سكنية و962 مطعمًا و19115 مؤسسة وشركة.