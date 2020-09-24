آية عبدالرؤوف تنتهي من تصوير «مجنونة أوي»

انتهت الفنانة الشابة آية عبدالرؤوف، نجمة ستار أكاديمي، من تصوير أحدث أعمالها الغنائية "مجنونة أوي" التي تعاونت فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز والمخرجة بتول عرفة.وأعربت عبدالرؤوف، عن سعادتها الكبيرة بذلك التعاون الذي وصفته بالرائع والممتع، والذي يضيف لمسيرتها الكثير من النضج والتألق، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور وتكون خطوة فارقة لها.يذكر أن "مجنونة أوي" من كلمات: أحمد حسن رؤول، وألحان: سامر أبوطالب، وإخراج: بتول عرفة، وإنتاج: لايف ستايلز ستديوز.