لندن تغلق المطاعم والحانات بسبب كورونا

أكد عمدة العاصمة البريطانية "لندن" صادق خان، أنه سيتم غلق الحانات والبارات والمطاعم في العاصمة في تمام الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وغرد صادق خان عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا:"ستغلق الحانات والبارات والمطاعم وأماكن الضيافة الأخرى في العاصمة في الساعة 10 مساءً اعتبارًا من اليوم كجزء من جهود الحكومة لإبطاء انتشار الفيروس التاجي".وكشفت بيانات صادرة عن جهات رسمية في بريطانيا اليوم الخميس، أن أعداد الحالات التي تبين إيجابيتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إنجلترا وويلز وصلت إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف الحالات التي تم تسجيلها في نهاية أغسطس الماضى.وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن نظام التتبع والاختبار التابع لهئية الخدمات الصحية الوطنية (ان اتش اس) أظهر إيجابية 19.278 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة ما بين 10 حتى 16 سبتمبر الجاري.