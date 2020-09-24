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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نيكي يتراجع متأثرًا بمخاوف زيادة إصابات كورونا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:39 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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تراجعت الأسهم اليابانية متأثرة بموجة بيع واسعة النطاق في الأسهم العالمية اليوم الخميس، بعد مخاوف بشأن تقييمها المرتفع وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددًا واحتمال تباطؤ التعافي الاقتصادي الوليد في أنحاء العالم.

وزاد الضغط على الأسهم بفعل ضبابية بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث امتنع الرئيس دونالد ترامب عن التعقيب بشأن انتقال سلمي للسلطة إذا خسر في الانتخابات التي تجرى في الثالث من نوفمبر.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي 1.11 بالمائة إلى 23087.82 نقطة ليهبط عن مستوى دعم رئيسي لمتوسطه في 25 يومًا عند 23217 نقطة ويسجل أدنى مستوى إغلاق خلال أسبوعين.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.08 بالمائة إلى 1626.44 نقطة، وكانت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة الصلب والسيارات الأكثر تضررًا.

ونزل سهم نيبون ستيل 4.1 بالمائة فيما هوى سهم جيه.إف.إي هولدنجز المنافسة 6.1 بالمائة. ومن ضمن أسهم شركات السيارات نزل سهم هوندا 4.2 بالمائة فيما فقد سهم سوبارو ثلاثة بالمائة.

وفي قطاعات أخرى، تراجع سهم سوميتومو ميتسوي تراست 3.1 بالمائة بفعل مخاوف من أضرار تتعل بالسمعة بعدما ارتكبت الشركة أخطاء في إحصاء أصوات في اجتماعات المساهمين التي تديرها.

وانخفض سهم هيتاتشي ترانسبورت سيستم 4.7 بالمائة فيما نزل سهم إس.جي هولدنجز 1.3 بالمائة بعد تقرير إعلامي أشار إلى أن الشركتين ألغيتا تحالفهما الرأسمالي.

ومن بين الأسهم الرابحة، زاد سهم أوليمبوس لصناعة المناظير 1.2 بالمائة فيما ارتفع سهم هويا كورب للمنتجات البصرية 1.5 بالمائة وصعد سهم سيسمكس للمعدات الطبية 0.4 بالمائة.

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