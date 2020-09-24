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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا مكاريوس يلقي عظته الأسبوعية بمطرانية المنيا اليوم

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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يلقي الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وأبوقرقاص؛ مساء اليوم الخميس؛ عظته الأسبوعية بمقر مطرانية المنيا وأبوقرقاص.

ومن المقرر أن يشارك في عظة أسقف المنيا؛ عدد من الكهنة إلى جانب عدد من الشعب القبطي؛ مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- في وقت سابق لها- عن استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.

وأضاف البيان "يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام".

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