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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يقدم 43.2 مليون يورو للاجئين الفلسطينيين

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:53 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان والأردن، من خلال مساهمات بلغ إجماليها نحو 43.2 مليون يورو.

ودعم الاتحاد لاجئي فلسطين الذين يعيشون في لبنان من خلال مساهمة قدرها 30.6 مليون يورو من الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، كما دعم العمل الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) بتقديم مساهمة بقيمة 12.6 مليون يورو لدعم لاجئي فلسطين القادمين من سوريا في الأردن، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وقالت الأونروا، في بيان: تأتي هذه المساهمة تماشيًا مع نداء الوكالة الطارئ بشأن الأزمة الإقليمية السورية لعام 2020 والأهداف الاستراتيجية للنداء العاجل للاستجابة لفيروس (كوفيد-19).

أضافت: "اللاجئون الفلسطينيون هم من بين أكثر المتضررين من النزاع في سوريا والذي دخل عامه العاشر، فهم لا يزالون يواجهون مخاطر كبيرة في حين تبقى الاحتياجات كبيرة لأولئك الذين يعيشون في أماكن إقامتهم الأساسية خلال نزوحهم داخل سوريا أو في البلدان المجاورة".

وتابعت أن "أكثر من 27 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا فروا إلى لبنان بسبب النزاع المستمر في سوريا.. إن المساهمة السخية من الاتحاد الأوروبي تمكن الوكالة من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان، بما في ذلك الحماية والتعليم والرعاية الصحية".

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