النمسا ترحب بخطة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة

قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، إن اقتراح وضع نظام جديد للهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، محذرا في نفس الوقت من أن فيينا ستكافح ضد "إدخال آلية توزيع عبر الأبواب الخلفية".وأضاف الوزير: "اقتراح المفوضية الأوروبية يأخذ في الاعتبار الدعم الإلزامي من دول الاتحاد الأوروبي لدول التكتل التي تمر بمواقف متأزمة، إما في صورة استقبال طالبي اللجوء أو إعادة المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم".كما أكد نيهامر مجددا على أن التوزيع الإلزامي للمهاجرين قد فشل وليس له "مستقبل" في الاتحاد الأوروبي.ورغم ذلك، أعرب الوزير عن ترحيبه بالاتجاه العام للاقتراح، لا سيما تركيزه على تعزيز الحدود الخارجية ومكافحة تهريب البشر والتعاون مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.