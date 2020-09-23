نص خطاب «الوزراء» إلى «المالية» بشأن تطبيق القيمة المضافة على المحامين

خاطبت رئاسة مجلس الوزراء، وزير المالية الدكتور محمد معيط، لدراسة الطلب المقدم من نقيب المحامين رجائي عطية، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والخاص بالموافقة على عدم انطباق ضريبة القيمة المضافة على المحامين أسوة بالأطباء.وعنون مجلس الوزراء الخطاب المرسل لوزير المالية بـ«هام وعاجل»، كما نص على: «صورة مبلغة لرجائي عطية– نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، للتكرم بالإحاطة».يشار إلى أن النقيب العام كشف عن الخطاب ظهر أمس الثلاثاء، أثناء كلمته إلى الجمعية العمومية عبر بث مباشر من خلال صفحة موقع النقابة على «فيسبوك»، أذيع من مكتبه بالنقابة العامة بشارع رمسيس.