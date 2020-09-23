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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:08 م
فريق طبي
فريق طبي
محمد أبو شادي
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نجح فريق طبي بقسم جراحة الأورام، بمعهد جنوب مصر للأورام، بجامعة أسيوط، بقيادة الدكتور إبراهيم أبوالعيون، الأستاذ بالقسم فى إجراء عملية جراحية معقدة لشاب في العشرينيات من العمر، كان يعاني من ورم متضخم في الغدة الدرقية، وهو ما تم بمعاونة فريق التخدير وطاقم التمريض بالمعهد.

وأوضح الدكتور سامي عبدالرحمن، عميد المعهد، أن نجاح العملية جاء ثمرة لجهود متواصلة من كافة كوادر الفريق الطبي المسئول عن العملية وهو ما يأتي في ضوء الخدمات الطبية التى يقدمها المعهد لكافة المرضى سواء عمليات جراحية، أو علاج كيماوي، أو إشعاعي.

وحول تفاصيل العملية، قال الدكتور إبراهيم أبوالعيون، إن المريض كان يعانى من ورم بالغدة الدرقية منذ أن كان في السادسة من العمر، وتم بالفعل استئصال الورم ولكن بعد عامين حدث تضخم بالغدة مرة أخرى، وظل هذا الورم يتضخم حتى وصل المريض إلى سن الـ20 وبدأت معاناته من مضاعفات نتيجة هذا التضخم ومنها صعوبة في التنفس والأكل والبلع والنوم، وذلك نتيجة لضغط الورم على القصبة الهوائية والحنجرة والبلعوم.

وأضاف أنه فور دخول المريض إلى المعهد تم إجراء بعض الفحوصات والأشعات الطبية للتعرف على حجم الورم وقياس نسبته، ثم تم أخذ عينة من الورم للتعرف على نوع الأنسجة ولتحديد خطوات العملية، وتم دخول المريض غرفة العمليات واستئصال الغدة بالكامل والتى استغرقت 3 ساعات متواصلة تم خلالها استخدام أحدث الأجهزة الطبية التي تضمن الحفاظ على الأحبال الصوتية للمريض وعدم الإضرار بجهازه التنفسي، وخرج المريض من العملية بعد أن مكث 48 ساعة تحت الملاحظة.
فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم
فريق طبي
فريق طبي
فريق طبي
فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم
فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم
فريق طبي
فريق طبي
فريق طبي
فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

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